Visite guidée Le patrimoine religieux de Châteaudun Châteaudun

Ce parcours permet de partir à la découverte des églises et chapelles visibles ou disparues de la ville de Châteaudun.

Dans le passé l’ancienne capitale du comté de Dunois montrait une très forte implantationreligieuse, on a dénombré jusqu’à 8 paroisses et une vingtaine d »églises et de chapelles à Châteaudun . Cette visite comprend la découverte des églises de la ville et notamment la visite de l’ancienne abbatiale de la Madeleine et d’anciennes églises et chapelles inaccessibles ou disparues seront également évoquées le long du parcours.

Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

This itinerary allows you to discover the churches and chapels of the town of Châteaudun.

German :

Auf diesem Rundgang können Sie die sichtbaren oder verschwundenen Kirchen und Kapellen in der Stadt Châteaudun entdecken.

Italiano :

Questo percorso vi porta alla scoperta delle chiese e delle cappelle di Châteaudun, sia quelle ancora in piedi che quelle scomparse.

Espanol :

Esta ruta le llevará a descubrir las iglesias y capillas de Châteaudun, tanto las que aún se conservan como las desaparecidas.

