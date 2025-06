Visite guidée le Pèlerinage au Puy-en-Velay Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance Le Puy-en-Velay 21 juin 2025 07:00

Visite guidée le Pèlerinage au Puy-en-Velay Centre d'Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Suivez notre guide en tenue médiévale, pour arpenter les ruelles de la ville du Puy-en-Velay jusqu’à la cathédrale.

Une visite qui vous permettra de découvrir le sanctuaire marial en replongeant sur les traces des grands pèlerinages.

Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac

+33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com

English :

Follow our guide, dressed in medieval garb, through the narrow streets of Le Puy-en-Velay to the cathedral.

This tour will take you back in time to the great pilgrimages to the Marian sanctuary.

German :

Folgen Sie unserem Führer in mittelalterlicher Kleidung durch die Gassen der Stadt Le Puy-en-Velay bis zur Kathedrale.

Ein Rundgang, bei dem Sie das Marienheiligtum kennenlernen und auf die Spuren der großen Pilgerfahrten zurückkehren.

Italiano :

Seguite la nostra guida, in costume medievale, attraverso le stradine di Le Puy-en-Velay fino alla cattedrale.

Questo tour vi riporterà indietro nel tempo ai grandi pellegrinaggi al santuario della Vergine Maria.

Espanol :

Siga a nuestro guía, vestido con trajes medievales, por las callejuelas de Le Puy-en-Velay hasta la catedral.

Este recorrido le hará retroceder en el tiempo hasta las grandes peregrinaciones al santuario de la Virgen María.

