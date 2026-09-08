Visite Guidée – Le Petit Théâtre en Famille Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Visite Guidée – Le Petit Théâtre en Famille

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2027-02-25

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21 2027-02-24 2027-02-25

Savez-vous faire la différence entre « cour » et « jardin » sur un plan de salle ?

Où se trouve le « parterre » ? Et le « poulailler »?

Pendant les vacances d’automne et d’hiver, transmettez autrement le spectacle vivant et le patrimoine à travers plusieurs visites du Petit Théâtre de La Passerelle, spécialement conçues pour petits et grands.

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques, ce théâtre à l’italienne accueille depuis 1884 des milliers de spectateurs chaque saison. Avec une jauge de 250 personnes, ce lieu a vu se produire des concerts de jazz, musique classique ou musiques actuelles dans une acoustique si particulière.

Notre équipe des relations avec les publics vous propose de le visiter gratuitement et de découvrir les nombreuses particularités dont il fait preuve.

Sur inscription, jauge limitée.

Les visites de 10h à 10h45 sont prévues pour les enfants de 5 à 8 ans, puis de 11h à 12h30 pour celles et ceux de 9 à 12 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

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English :

L’événement Visite Guidée – Le Petit Théâtre en Famille Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme