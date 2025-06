[Visite guidée] Le Pollet de l’autre côté du Pont Dieppe 4 juillet 2025 15:00

Seine-Maritime

[Visite guidée] Le Pollet de l’autre côté du Pont RDV 9 Grande Rue du Pollet Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-07-04 15:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Parce qu’il s’est construit « de l’autre côté de l’eau » et en dehors des murs de la ville, la quartier du Pollet se distingue encore aujourd’hui du centre-ville. historiquement habité par les marins et les familles de pêcheurs, et plus récemment touché par la révolution industrielle, le Pollet oscille entre ruelles médiévales habitées de légendes et infrastructures animées par l’activité portuaire. en raison des travaux du Pont Colbert, la visite commence Place des Grèves.

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

English : [Visite guidée] Le Pollet de l’autre côté du Pont

Because it was built « on the other side of the water » and outside the city walls, the Pollet district still stands out today from the city center. Historically inhabited by sailors and fishing families, and more recently affected by the industrial revolution, Pollet oscillates between medieval alleys inhabited by legends and infrastructures animated by port activity. due to work on the Pont Colbert, the visit begins at Place des Grèves.

German :

Weil es « auf der anderen Seite des Wassers » und außerhalb der Stadtmauern entstand, unterscheidet sich das Viertel Pollet noch heute vom Stadtzentrum. Historisch gesehen von Seeleuten und Fischerfamilien bewohnt und in jüngerer Zeit von der industriellen Revolution betroffen, schwankt Pollet zwischen mittelalterlichen Gassen, die von Legenden bewohnt werden, und Infrastrukturen, die von der Hafenaktivität belebt werden. aufgrund der Arbeiten an der Colbert-Brücke beginnt die Besichtigung am Place des Grèves.

Italiano :

Storicamente abitata da gente di mare e famiglie di pescatori, e più recentemente interessata dalla rivoluzione industriale, Le Pollet oscilla tra vicoli medievali pieni di leggende e infrastrutture animate dall’attività portuale. A causa dei lavori sul Pont Colbert, la visita inizia da Place des Grèves.

Espanol :

Históricamente habitado por marinos y familias de pescadores, y más recientemente afectado por la revolución industrial, Le Pollet oscila entre callejuelas medievales llenas de leyendas e infraestructuras rebosantes de actividad portuaria. Debido a las obras del Pont Colbert, la visita comienza en la Place des Grèves.

