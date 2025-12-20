[Visite guidée] Le Pollet, de l’autre côté du pont, Dieppe

[Visite guidée] Le Pollet, de l’autre côté du pont

9 Grande Rue du Pollet Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-23 15:00:00

fin : 2026-02-23 16:30:00

2026-02-23

De l’autre côté du port, le Pollet dévoile son caractère unique.

Ce quartier, longtemps isolé du centre-ville, est marqué par l’activité maritime et les légendes des pêcheurs qui y vivaient.

Explorez ses ruelles pittoresques, ses traces médiévales et découvrez comment la révolution industrielle a transformé ce lieu à l’identité singulière. .

9 Grande Rue du Pollet Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

