[Visite guidée] Le Pollet, de l’autre côté du pont, Dieppe

[Visite guidée] Le Pollet, de l’autre côté du pont
9 Grande Rue du Pollet Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-02-23 15:00:00
fin : 2026-02-23 16:30:00
De l’autre côté du port, le Pollet dévoile son caractère unique.
Ce quartier, longtemps isolé du centre-ville, est marqué par l’activité maritime et les légendes des pêcheurs qui y vivaient.
Explorez ses ruelles pittoresques, ses traces médiévales et découvrez comment la révolution industrielle a transformé ce lieu à l’identité singulière. .
