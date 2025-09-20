Visite guidée “Le pont romain : témoin de l’histoire” Pont romain Vaison-la-Romaine

Gratuit sur réservation

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le pont romain de Vaison fut longtemps le seul vestige visible de l’antique Vasio. Il résista aux nombreuses crues de l’Ouvèze, dont celles de 1616 et 1992, ainsi qu’à un dynamitage par l’armée allemande. A l’occasion de travaux de consolidation et de restauration en 1994, une étude archéologique a été réalisée, permettant de bien connaître désormais ce monument emblématique de Vaison.

Par Jean-Marc Mignon, archéologue au service d’archéologie du Département de Vaucluse.

Rendez-vous devant le belvédère quai Pasteur.

Pont romain quai pasteur 84110 vaison-la-romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Vaison-la-Romaine