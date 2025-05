Visite guidée Le port côté nature – Terminal de la Citadelle Le Havre, 5 juin 2025 09:15, Le Havre.

Visite guidée Le port côté nature

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Le Havre Port Center vous invite à vivre une aventure originale entre ville, port et nature, à bord du bus cabriolet de Bee Le Havre.

Commencez à pied et suivez le Jellyfishbot, un petit robot marin étonnant utilisé par HAROPA PORT pour nettoyer les eaux. Répondez à un quiz ludique tout en rejoignant la nurserie Biohut®, un refuge pour les jeunes poissons ! L’association Port Vivant vous y dévoilera les secrets de la vie sous-marine des bassins portuaires.

Ensuite, embarquez pour une balade commentée en bus à travers le port et l’estuaire de l’écluse François 1er au viaduc du Grand Canal, en passant par les reposoirs aux oiseaux, les éco-pâturages… et une pause gourmande avec dégustation de miel local, et même une surprise pour ceux qui gagneront le quiz ! Sur le chemin du retour, ouvrez l’œil une fresque géante vous attend du côté de la raffinerie.

Retour prévu à 12h30. Curieux, familles, passionnés de nature ou du port cette visite est faite pour vous !

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

A partir de 10 ans Durée 3h15.

Réservation obligatoire.

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

English : Visite guidée Le port côté nature

To mark World Environment Day, Le Havre Port Center invites you to experience an original adventure between city, port and nature, aboard the Bee Le Havre convertible bus.

Start on foot and follow the Jellyfishbot, an amazing little marine robot used by HAROPA PORT to clean the waters. Take part in a fun quiz and join the Biohut® nursery, a refuge for young fish! The Port Vivant association will reveal the secrets of underwater life in harbor basins.

Afterwards, take a guided bus tour of the port and estuary: from the François 1er lock to the Grand Canal viaduct, passing by bird resting places, eco-pastures… and a gourmet break with a tasting of local honey, and even a surprise for those who win the quiz! On the way back, keep your eyes peeled for a giant fresco at the refinery.

Return at 12:30 p.m. Whether you’re a curious visitor, a family, a nature or port enthusiast, this tour is for you!

Meeting point: Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

From 10 years Duration: 3h15.

Reservations required.

German :

Anlässlich des Weltumwelttages lädt Sie das Le Havre Port Center zu einem originellen Abenteuer zwischen Stadt, Hafen und Natur ein, das Sie an Bord des Cabrio-Busses von Bee Le Havre erleben können.

Beginnen Sie zu Fuß und folgen Sie dem Jellyfishbot, einem erstaunlichen kleinen Meeresroboter, der von HAROPA PORT zur Reinigung des Wassers eingesetzt wird. Beantworten Sie ein spielerisches Quiz, während Sie die Biohut® Kinderstube erreichen, einen Zufluchtsort für junge Fische! Der Verein Port Vivant wird Ihnen dort die Geheimnisse des Unterwasserlebens in den Hafenbecken enthüllen.

Anschließend begeben Sie sich auf eine kommentierte Busfahrt durch den Hafen und die Flussmündung: von der Schleuse François 1er bis zum Viadukt des Grand Canal, vorbei an Vogelrastplätzen, Öko-Weiden… und einer Schlemmerpause mit Verkostung von lokalem Honig und sogar einer Überraschung für diejenigen, die das Quiz gewinnen! Auf dem Rückweg sollten Sie die Augen offen halten: An der Raffinerie wartet ein riesiges Wandgemälde auf Sie.

Die Rückkehr ist für 12:30 Uhr geplant. Neugierige, Familien, Natur- und Hafenliebhaber: Diese Tour ist genau das Richtige für Sie!

Treffpunkt Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Ab 10 Jahren Dauer: 3 Stunden 15 Minuten.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Centro Portuale di Le Havre vi invita a vivere un’avventura originale tra città, porto e natura, a bordo dell’autobus decappottabile Bee Le Havre.

Partite a piedi e seguite il Jellyfishbot, un piccolo e straordinario robot marino utilizzato da HAROPA PORT per ripulire le acque. Partecipate a un divertente quiz e visitate la nursery Biohut®, un rifugio per i giovani pesci! Qui l’associazione Port Vivant svelerà i segreti della vita sottomarina nei bacini portuali.

A seguire, visita guidata in autobus del porto e dell’estuario: dalla chiusa François 1er al viadotto del Grand Canal, passando per le aree di sosta degli uccelli, gli ecopascoli… e una pausa gastronomica con degustazione di miele locale e persino una sorpresa per chi vince il quiz! Sulla via del ritorno, non perdete d’occhio un affresco gigante accanto alla raffineria.

Ritorno alle 12.30. Che siate visitatori curiosi, famiglie, amanti della natura o del porto, questo è il tour che fa per voi!

Punto d’incontro: Centro portuale di Le Havre Terminal de la Citadelle.

Da 10 anni Durata: 3h15.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro Portuario de Le Havre le invita a vivir una original aventura entre ciudad, puerto y naturaleza, a bordo del autobús descapotable Bee Le Havre.

Empiece a pie y siga al Jellyfishbot, un pequeño y sorprendente robot marino utilizado por HAROPA PORT para limpiar el agua. Participe en un divertido concurso y visite el vivero Biohut®, refugio de alevines Aquí, la asociación Port Vivant le desvelará los secretos de la vida submarina en las cuencas portuarias.

A continuación, una visita guiada en autobús por el puerto y el estuario: desde la esclusa François 1er hasta el viaducto del Gran Canal, pasando por los descansaderos de aves, los ecopastos… y una pausa gastronómica con degustación de miel local, ¡e incluso una sorpresa para los ganadores del concurso! A la vuelta, no pierda de vista un fresco gigante junto a la refinería.

Regreso a las 12.30 h. Si es usted un visitante curioso, una familia, un amante de la naturaleza o un apasionado del puerto, ¡esta es su excursión!

Punto de encuentro: Centro portuario de Le Havre Terminal de la Citadelle.

A partir de 10 años Duración: 3h15.

Imprescindible reservar.

