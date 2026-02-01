Visite-guidée Le Port de l’Auberlac’h Port de l’Auberlac’h Plougastel-Daoulas
Port de l’Auberlac’h 295 Route de Lauberlac’h Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 15:30:00
2026-02-25
Découvrez l’un des plus beaux endroits de Plougastel-Daoulas, mélangeant patrimoine historique et géologique, lors de cette balade guidée.
Informations pratiques
Durée 1h.
Rendez-vous devant le bar Le Tapecul.
Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).
Réservation obligatoire auprès du musée par téléphone, par mail ou à la boutique du musée. .
Port de l’Auberlac’h 295 Route de Lauberlac’h Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
