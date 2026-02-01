Visite-guidée Le Port de l’Auberlac’h Port de l’Auberlac’h Plougastel-Daoulas

Visite-guidée Le Port de l’Auberlac’h

Port de l’Auberlac’h 295 Route de Lauberlac’h Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

2026-02-25

Découvrez l’un des plus beaux endroits de Plougastel-Daoulas, mélangeant patrimoine historique et géologique, lors de cette balade guidée.

Durée 1h.

Rendez-vous devant le bar Le Tapecul.

Le règlement s’effectuera le jour J de l’animation, à la boutique du musée (6 rue de l’église à l’Office de Tourisme de Plougastel).

Réservation obligatoire auprès du musée par téléphone, par mail ou à la boutique du musée. .

+33 2 98 40 21 18

