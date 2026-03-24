Visite guidée Le port d’hier à aujourd’hui

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Remontez le temps et découvrez les grandes transformations du port du Havre.

Cette visite en car vous entraîne dans le port historique témoin d’un territoire en perpétuelle évolution. Au fil du parcours, observez les navires en escale et décryptez leur rôle dans les échanges mondiaux.

Vous longerez des sites emblématiques anciens terminaux, installations pétrolières, l’usine Siemens Gamesa, symbole du développement des énergies renouvelables, ou encore l’écluse François Ier, véritable porte d’entrée vers les industries.

Entre mémoire ouvrière, mutations industrielles et innovations, cette immersion vous raconte l’histoire d’un port stratégique, tourné vers l’avenir.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Le port d’hier à aujourd’hui

L’événement Visite guidée Le port d’hier à aujourd’hui Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie