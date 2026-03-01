Visite guidée Le port du Havre, expliqué aux enfants MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Visite guidée Le port du Havre, expliqué aux enfants

MuMa Musée d'art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Comment fonctionne un port ? Où vont les marchandises ? Quels navires peut-on voir au Havre ? Lors de cette animation spécialement pensée pour les enfants, vos explorateurs en herbe découvrent le monde portuaire de manière simple et ludique.

Grâce à une immense photo satellite et à des jeux en bois (camions, portiques, remorqueurs…), ils reconstituent le parcours d’une marchandise et apprennent à reconnaître les grandes infrastructures du port. Ensuite, place à l’atelier Shipplanner répartis par âges, les enfants relèvent des missions adaptées pour organiser les conteneurs sur un navire comme de vrais professionnels.

Ensuite, départ pour la visite en car une heure à observer les éoliennes, remorqueurs, ferries, silos, porte‑conteneurs et tant d’autres éléments du paysage portuaire. Une fiche d’observation en main, les enfants cochent ce qu’ils repèrent… un vrai jeu de piste à ciel ouvert.

Une expérience vivante, pédagogique et amusante, idéale pour découvrir le port autrement et éveiller la curiosité des plus jeunes.

Point de rendez-vous MuMa.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

À partir de 6 ans.

Cette visite est réservée principalement aux enfants. Merci de limiter le nombre d’adultes accompagnateurs.

Réservation obligatoire. .

