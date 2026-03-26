Visite guidée Le port du Havre, un décor de cinéma

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Et si le port du Havre devenait votre salle de cinéma à ciel ouvert ?

Avec ses lignes architecturales uniques, ses lumières changeantes et ses décors industriels spectaculaires, Le Havre attire chaque année de nombreuses équipes de production avec une moyenne de 350 tournages. Films, séries, publicités… le territoire devient régulièrement le théâtre d’histoires venues du monde entier.

Au fil de cette visite en car organisée en partenariat avec le festival Les Révélations, redécouvrez, du port historique à Port 2000, des décors de cinéma propres à ces espaces et laissez-vous narrer comment ils se transforment en décor de fiction. Des grands classiques aux productions contemporaines, revivez des scènes marquantes tout en explorant les infrastructures environnantes.

Entre anecdotes de tournage, secrets de production et découverte, cette immersion vous dévoile un univers où réalité et fiction se rencontrent en permanence.

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès à Port 2000.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

A partir de 12 ans Durée 2h30.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

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English : Visite guidée Le port du Havre, un décor de cinéma

L’événement Visite guidée Le port du Havre, un décor de cinéma Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie