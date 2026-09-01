Visite Guidée – Le Port du Légué au Fil des Siècles Quai Armez Saint-Brieuc
jeudi 17 septembre 2026 · Quai Armez · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Visite Guidée – Le Port du Légué au Fil des Siècles
Quai Armez Halle Belem Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Du Pont de Pierre à la rive droite du port, découvrez l’histoire de la construction des quais et des cales, des chantiers navals, des bassins à flot, du site de réparation navale et des divers projets qui au fil des années ont vu le jour pour développer le port.
Avec Alain Lamour, guide briochin bénévole
Tout public. Sur inscription auprès des Archives Municipales. .
Quai Armez Halle Belem Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 79
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English :
L’événement Visite Guidée – Le Port du Légué au Fil des Siècles Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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