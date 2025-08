Visite guidée Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières

4 rue du Prieuré Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-09 15:00:00

2025-08-09

Découvrez l’histoire du prieuré et de la chapelle Notre Dame d’Yron à Cloyes-les-Trois-Rivières, joyau roman caché sur les rives paisibles de l’Yron. La chapelle qui fut fondée au début du 12ᵉ siècle offre une nef unique ornée de magnifiques peintures murales.

Ce site est avant tout célèbre pour être le point de départ de la Croisade des Enfants, menée en 1212 par Estienne de Cloyes, entraînant selon la légende près de 20 000 enfants vers la Terre Sainte.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 2 .

4 rue du Prieuré Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Discover the history of the Notre Dame d?Yron priory and chapel in Cloyes-les-Trois-Rivières, a Romanesque gem hidden away on the peaceful banks of the Yron. Founded in the early 12th century, the chapel boasts a unique nave adorned with magnificent murals.

German :

Entdecken Sie die Geschichte des Priorats und der Kapelle Notre Dame d’Yron in Cloyes-les-Trois-Rivières, einem romanischen Juwel, das an den ruhigen Ufern des Flusses Yron versteckt liegt. Die Kapelle wurde Anfang des 12. Jahrhunderts gegründet und verfügt über ein einzigartiges Kirchenschiff mit w

Italiano :

Scoprite la storia del priorato e della cappella di Notre Dame d’Yron a Cloyes-les-Trois-Rivières, un gioiello romanico nascosto sulle tranquille rive del fiume Yron. Fondata all’inizio del XII secolo, la cappella vanta una navata unica ornata da magnifici dipinti murali.

Espanol :

Descubra la historia del priorato y la capilla de Notre Dame d’Yron en Cloyes-les-Trois-Rivières, una joya románica escondida en las tranquilas orillas del río Yron. Fundada a principios del siglo XII, la capilla posee una nave única adornada con magníficas pinturas murales.

