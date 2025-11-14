Visite guidée Le quartier de Valensolles place Jules Algoud Valence

Visite guidée Le quartier de Valensolles place Jules Algoud Valence vendredi 14 novembre 2025.

Visite guidée Le quartier de Valensolles

place Jules Algoud RDV à la place Jules Algoud Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 14:30:00

fin : 2025-11-14 14:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Le quartier de Valensolles et sa cité-jardin émergent dans les années 1920, en réponse à la crise du logement que commence à connaitre Valence. Ce projet d’habitat collectif est le premier quartier à caractère social de Valence.

.

place Jules Algoud RDV à la place Jules Algoud Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

The Valensolles district and its garden city emerged in the 1920s, in response to the housing crisis that Valence was beginning to experience. This collective housing project was Valence?s first social housing district.

German :

Das Viertel Valensolles und seine Gartenstadt entstanden in den 1920er Jahren als Antwort auf die Wohnungskrise, die in Valence einsetzte. Die Siedlung war das erste Sozialwohnungsprojekt in Valence.

Italiano :

Il quartiere di Valensolles e la sua città giardino sono sorti negli anni Venti in risposta alla crisi abitativa che Valence stava iniziando a vivere. Questo progetto di edilizia collettiva è stato il primo complesso residenziale sociale di Valence.

Espanol :

El barrio de Valensolles y su ciudad jardín surgieron en los años veinte como respuesta a la crisis de la vivienda que empezaba a vivir Valence. Este proyecto de vivienda colectiva fue la primera urbanización social de Valence.

L’événement Visite guidée Le quartier de Valensolles Valence a été mis à jour le 2025-09-10 par Valence Romans Tourisme