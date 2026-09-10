Informations pratiques

Tours

Visite guidée : Le quartier Sainte-Radegonde

Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-03-19 16:00:00

fin : 2027-03-19 17:30:00

Date(s) :

2027-03-19

Sous la conduite d’un guide-conférencier, l’Office de Tourisme Tours Val de Loire et la ville de Tours vous proposent une visite du quartier Sainte Radegonde.

Sous l’Ancien Régime, la ville de Tours se développe au fil de l’édification de ses enceintes successives.

Sous la conduite d’un guide-conférencier, l’Office de Tourisme Tours Val de Loire et la ville de Tours vous proposent une visite du quartier Sainte Radegonde.

Sous l’Ancien Régime, la ville de Tours se développe au fil de l’édification de ses enceintes successives. Au 19ème siècle avec l’annexion de Saint-Étienne-Extra, la ville confirme son expansion vers le sud. La seconde moitié du 19ème siècle est marquée par la multiplication des grands chantiers urbains qui répondent à un besoin croissant de logements. Enfin, l’annexion des communes de Saint-Symphorien et Sainte-Radegonde, en 1964, permet d’étendre le territoire communal vers le nord.

Réservation obligatoire. Pas de vente sur place. 12 .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

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English :

The Tours Val de Loire Tourist Office and the city of Tours offer a guided tour of the Sainte Radegonde district.

Under the Ancien Régime, the city of Tours grew with the construction of successive city walls.

L’événement Visite guidée : Le quartier Sainte-Radegonde Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par Tours Val de Loire Tourisme