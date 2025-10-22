Visite guidée Le quotidien à La Machine 1939-1945 Musée de la Mine La Machine

Visite guidée Le quotidien à La Machine 1939-1945

Musée de la Mine 1 Avenue de la République La Machine

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Remontez le temps et découvrez La Machine pendant la Seconde Guerre mondiale !

Accompagné d’un guide en costume, parcourez 3 km à travers la ville et revivez les moments forts et les anecdotes méconnues de cette période.

Entre mineurs, résistants, soldats et habitants, l’histoire prend vie sous vos yeux !

Sur inscription. .

Musée de la Mine 1 Avenue de la République La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 91 08 musee.lamachine@ccsn.fr

