Visite guidée Le quotidien à La Machine 1939-1945 Musée de la Mine La Machine

Visite guidée Le quotidien à La Machine 1939-1945
Musée de la Mine 1 Avenue de la République La Machine Nièvre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22 2025-10-29
Remontez le temps et découvrez La Machine pendant la Seconde Guerre mondiale !
Accompagné d’un guide en costume, parcourez 3 km à travers la ville et revivez les moments forts et les anecdotes méconnues de cette période.
Entre mineurs, résistants, soldats et habitants, l’histoire prend vie sous vos yeux !
Sur inscription. .
Musée de la Mine 1 Avenue de la République La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 91 08 musee.lamachine@ccsn.fr
