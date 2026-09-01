Informations pratiques

Crest

Visite guidée « Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet »

Rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

enfant 6 – 9 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Suivez le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, un prisonnier enfermé à la Tour de Crest pendant plus de 30 ans ! Vous découvrirez le système des lettres de cachet et le quotidien de ces prisonniers nobles.

.

Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow the daily life of the Knight of Saint-Georges, a prisoner held in the Tower of Crest for more than 30 years! You’ll learn about the system of lettres de cachet and the daily lives of these noble prisoners.

L’événement Visite guidée « Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet » Crest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme