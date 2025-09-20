Visite guidée « Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet » Tour de Crest Crest

Visite guidée « Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet » Tour de Crest Crest samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet » 20 et 21 septembre Tour de Crest Drôme

adulte : 8€50 ; enfant de 10 à 17 ans : 6€ ; enfant de 6 à 9 ans : 4€ ; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans ; gratuit pour les Crestois (sur présentation d’un justificatif de domicile)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, suivez le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, un prisonnier enfermé à la Tour de Crest pendant plus de 30 ans ! Il vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État les conditions de vie des prisonniers. Vous découvrirez le système des lettres de cachet et le quotidien de ces prisonniers nobles. Écoutez le Chevalier vous raconter l’histoire des tentatives d’évasion les plus célèbres de la Tour de Crest.

Animation incluse dans le prix d’entrée de la Tour de Crest

Tour de Crest chemin du donjon 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 25 32 53 http://www.tourdecrest.fr https://www.facebook.com/TourDeCrest/ Un site au panorama exceptionnel, élément phare du paysage drômois.

Un chef d’œuvre architectural, témoin de l’époque médiévale et de la vie carcérale.

Un lieu vivant toute l’année : visites guidées, animations, expositions, concerts, descentes en rappel…

Journées européennes du patrimoine 2025

©Kléber Rossillon