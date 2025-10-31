Visite guidée Le remède de sorcière Abbaye de Graville Le Havre

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Suis Laurie et Juliette à la découverte des plantes et de leurs vertus.

Une visite guidée qui te fera sans aucun doute changer ton regard sur les sorcières.

De 8 à 12 ans Durée 1h

Récompense à ceux qui viendront déguisés. .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

