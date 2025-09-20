Visite guidée / Le Rheu JEP 2025 – Le Rheu Le Rheu

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Antérieure au 13e siècle, la paroisse du Rheu s’est développée autour de son église qui conserve un chœur du 15e siècle.

La mairie voisine (19e siècle) et le bâti en terre plus ancien forment un ensemble intégré dans l’urbanisme des années 50 de Gaston Bardet.

JEP 2025 – Le Rheu 35650 Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine Bretagne

