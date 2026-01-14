Visite guidée Le secret des blasons Abbaye de Trizay Trizay

Visite guidée Le secret des blasons

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 15:00:00

fin : 2026-02-12 16:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19

La visite Les secrets des blasons invite les enfants à explorer l’art du blason l’héraldique. Après avoir découvert et déchiffré les blasons de l’abbaye, les enfants prennent part à un atelier créatif pour concevoir leur propre blason.

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

English :

The Secrets of the Coat of Arms tour invites children to explore the art of heraldry. After discovering and deciphering the abbey?s coats of arms, children take part in a creative workshop to design their own coat of arms.

