Visite guidée Le secret des blasons Abbaye de Trizay Trizay
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-12 16:00:00
2026-02-12 2026-02-19
La visite Les secrets des blasons invite les enfants à explorer l’art du blason l’héraldique. Après avoir découvert et déchiffré les blasons de l’abbaye, les enfants prennent part à un atelier créatif pour concevoir leur propre blason.
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr
English :
The Secrets of the Coat of Arms tour invites children to explore the art of heraldry. After discovering and deciphering the abbey?s coats of arms, children take part in a creative workshop to design their own coat of arms.
