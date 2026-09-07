Visite guidée – le soir AURA Concert classique et Lumières, Château de Montreuil-Bonnin, Boivre-la-Vallée

Informations pratiques

Visite guidée – le soir AURA Concert classique et Lumières 18 – 20 septembre Château de Montreuil-Bonnin Vienne

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T12:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le château de Montreuil-Bonnin est ouvert à la visite de 12h à 18h. Une visite guidée unique, animée par les propriétaires, est proposée à 15h.

Samedi 19 septembre 2026, de 19h à 21h : « AURA, concerts et lumières ».

Laissez-vous porter par une soirée musicale unique, où la magie du violon et du piano se mêle à un jeu de lumières pour offrir une expérience immersive.

Réservation conseillée sur HelloAsso.

À noter : la fête médiévale aura lieu les 12 et 13 septembre 2026, et non pendant les Journées européennes du patrimoine comme les années précédentes.

Château de Montreuil-Bonnin 4 rue du château, 86470 Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée 86470 Montreuil-Bonnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 45 10 65 04 https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/ https://www.facebook.com/montreuilbonninchateau/ Témoin exceptionnel de l’architecture militaire du début du XIIIe siècle, ce château est un haut lieu de l’histoire du Poitou. Il a joué un rôle militaire et économique important depuis les Plantagenêts jusqu’aux guerres de Religion. Depuis la fée Mélusine, à qui la légende attribue la construction du donjon, de nombreux personnages illustres s’y sont succédés : Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Blanche de Castille, Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, du Guesclin, François de la Noue…

L’Association des Amis du château organise depuis 8 ans une fête médiévale, conviviale et familiale dans un site exceptionnel en restauration en concertation étroite avec la DRAC. Parking situé dans l’enceinte de la propriété, dans la limite des places disponibles. Également un parking sur la place du château et de la mairie.

Le château de Montreuil-Bonnin est ouvert à la visite de 12h00 à 18h00 avec une visite guidée unique à 15h00 par les propriétaires.

©romaric Bramard