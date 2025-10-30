Visite guidée « Le Street Art à Dax » RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée « Le Street Art à Dax » RDV Office de Tourisme Dax jeudi 30 octobre 2025.

Visite guidée « Le Street Art à Dax »

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Partez à la découverte de quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l’eau…. Thématique on ne peut plus identitaire!

En 2019, le street art s’installe officiellement à Dax… Découvrez quelques-unes de ces œuvres réalisées sur le thème de l’eau… thématique on ne peut plus identitaire !

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales, l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « Le Street Art à Dax »

Discover some of these works on the theme of water…. A theme that could not be more relevant to our identity!

German : Visite guidée « Le Street Art à Dax »

Entdecken Sie einige dieser Werke, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen….. Ein identitätsstiftendes Thema!

Italiano :

Scoprite alcune di queste opere sul tema dell’acqua…. Un tema che non potrebbe essere più pertinente alla nostra identità!

Espanol : Visite guidée « Le Street Art à Dax »

Descubra algunas de estas obras sobre el tema del agua…. Un tema que no podría estar más relacionado con nuestra identidad

L’événement Visite guidée « Le Street Art à Dax » Dax a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Grand Dax