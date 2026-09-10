Visite guidée : Le Sud de Schiltigheim, mémoire industrielle, Maison des sociétés, Schiltigheim

Informations pratiques

Visite guidée : Le Sud de Schiltigheim, mémoire industrielle Dimanche 20 septembre, 10h30 Maison des sociétés Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Le sud de Schiltigheim conserve de nombreux témoignages de la formidable épopée industrielle qui a façonné la ville. De l’anciennes conserverie Ungemach aux brasseries Schutzenberger, Perle et Pêcheur, en passant par les établissements Quiri, une visite guidée vous invite à découvrir l’histoire de ces entreprises et des femmes et des hommes qui ont contribué à l’essor économique et au développement de Schiltigheim.

Maison des sociétés 1 rue de la Patrie 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est La maison fut édifiée pour le banquier Valentin et son épouse vers 1882, d’après les plans des architectes strasbourgeois Albert Brion (1843-1910) et Gottfried Julius Berninger (1856-1926). Cette réalisation est l’une des premières œuvres communes de Brion et Berninger qui furent associés entre 1881 et 1894. C’est un exemple représentatif des grandes maisons de maître de la fin du XIXe siècle. Vendue à la commune de Schiltigheim en 1934, la villa abrite depuis 1976 la Maison des Sociétés.

Le sud de Schiltigheim conserve de nombreux témoignages de la formidable épopée industrielle qui a façonné la ville. De l’anciennes conserverie Ungemach aux brasseries Schutzenberger, Perle et en par…

©Ville de Schiltigheim