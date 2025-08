Visite guidée Le temple maçonnique de Royan RDV Temple maçonnique Royan

RDV Temple maçonnique 4 rue Montmartre Royan Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

En 1822, une vingtaine de francs-maçons créent la loge « Le triple Accord » qui sera située dans un premier temps à La Tremblade.

RDV Temple maçonnique 4 rue Montmartre Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45

English :

In 1822, some twenty Freemasons created the « Le triple Accord » lodge, initially located in La Tremblade.

German :

1822 gründeten etwa zwanzig Freimaurer die Loge « Le triple Accord », die sich zunächst in La Tremblade befand.

Italiano :

Nel 1822, una ventina di massoni fondarono la loggia « Le triple Accord », inizialmente situata a La Tremblade.

Espanol :

En 1822, una veintena de francmasones fundan la logia « Le triple Accord », situada inicialmente en La Tremblade.

