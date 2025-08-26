Visite guidée Le théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-08-26 20:30:00

2025-08-26

À l’intérieur de ce magnifique théâtre à l’italienne, la salle de spectacle offre un décor fastueux dans les tons rouge et or, en vigueur à cette époque. Un imposant lustre de cristal illumine la coupole ornée des peintures de Georges Clairin, l’un des décorateurs de l’Opéra Garnier. Son architecte, Charles de Lalande, ne nous est pas inconnu non plus, puisqu’il avait précédemment conçu le théâtre de la Renaissance à Paris.

Au programme

– Façade les origines et la description architecturale

– Vestibule ou salle des pas perdus

– Péristyle

– Salle de spectacle architecture, décor, lustre, coupole, cadre de scène, évolution des salles de spectacles

– Cage de spectacle

– Dessous de scène

– Loges modernes des acteurs

– Avant foyer, loges de l’amiral, foyer

Durée 1h30 Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

