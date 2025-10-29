Visite guidée le théâtre de la Sinne Mulhouse

39 rue de la Sinne Mulhouse

Vendredi 2025-10-29

fin : 2025-12-19 12:00:00

2025-10-29 2025-12-05 2025-12-19

Au cours de cette visite, vous découvrirez ce magnifique théâtre à l’italienne construit il y a un peu plus de 150 ans qu’est le théâtre de la Sinne, son histoire, ses décors, ses secrets, mais aussi les coulisses de la préparation d’un spectacle.

39 rue de la Sinne Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

English :

During this visit, you’ll discover the magnificent Italian-style theater built just over 150 years ago, the Théâtre de la Sinne, its history, its sets, its secrets, but also the behind-the-scenes aspects of preparing a show.

German :

Bei dieser Führung lernen Sie das wunderschöne, vor etwas mehr als 150 Jahren erbaute Theater im italienischen Stil kennen, das Théâtre de la Sinne, seine Geschichte, seine Kulissen, seine Geheimnisse, aber auch einen Blick hinter die Kulissen der Vorbereitung einer Aufführung.

Italiano :

Durante questa visita, scoprirete il magnifico teatro in stile italiano costruito poco più di 150 anni fa, il Théâtre de la Sinne, la sua storia, le sue scenografie, i suoi segreti, ma anche ciò che accade dietro le quinte per preparare uno spettacolo.

Espanol :

Durante esta visita, descubrirá el magnífico teatro a la italiana construido hace poco más de 150 años, el Théâtre de la Sinne, su historia, sus decorados, sus secretos, pero también lo que ocurre entre bastidores para preparar un espectáculo.

