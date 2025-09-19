visite guidée le Théâtre Jean Vilar Théâtre Jean Vilar Saint-Quentin

visite guidée le Théâtre Jean Vilar Vendredi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Théâtre Jean Vilar Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Accompagné d’un technicien coté plateau et d’un guide-conférencier, venez découvrir la face cachée et l’histoire du théâtre Jean Vilar construit au XIXème siècle et inscrit au Monuments historiques.

Théâtre Jean Vilar 16 Place de l’Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France 0323043576 https://www.saint-quentin.fr/112-theatre.htm [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 67 05 00 »}] Théâtre construit par l’architecte Guy de 1842 à 1844, à l’emplacement de l’ancienne salle Louis XVI.

ville de St-Quentin