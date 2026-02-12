Visite guidée Le Touquet des célébrités Le Touquet-Paris-Plage
Visite guidée Le Touquet des célébrités
Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Maurice Ravel, Somerset Maugham, Serge Gainsbourg, Jacques Chirac et Tony Blair ou encore Brad Pitt et Angelina Jolie… Le Touquet-Paris-Plage a accueilli depuis ses débuts de nombreuses personnalités ! Des vedettes aux grandes stars internationales, ces célébrités amoureuses du Touquet n’auront plus de secret pour vous !
1h30 à pied
Jauge limitée
Sur réservation
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co
Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
