Visite guidée Le Touquet-Paris-Plage à la lueur des lanternes Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée Le Touquet-Paris-Plage à la lueur des lanternes

Maison des Phares Square Rivet, allée des Mésanges Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Sous le déclin de la lumière d’été, les rayons du soleil couchant se portent à nos yeux et révèlent les détails de la station. Les tonalités orangées du crépuscule donnent alors aux villas et aux monuments un tout autre aspect. Munis de vos lanternes, vous suivez le guide vous redécouvrez le Touquet-Paris-Plage comme vous ne l’avez jamais vu.

Durée 1h30 environ à pied

Lanternes fournies

Jauge limitée

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

NOUVEAU

Maison des Phares Square Rivet, allée des Mésanges Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

