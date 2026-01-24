VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende

VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE

SAMEDI 21 FÉVRIER JOURNÉE INTERNATIONALE DES GUIDES TOURISTIQUES !!

VISITE SPÉCIALE LE TOUR DU MONDE À MENDE!

Vous rêvez de faire une croisière sur le Nil ?

Du beau soleil d’Italie ? Ou de partir en expédition en Amazonie ?

Réalisez votre rêve dès à présent, tout en restant à Mende !

Visite gratuite et tout public, mais limitée à 18 personnes !

Départ 10h et 15h de l’Office de Tourisme, place du Foirail

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au moins 24 heures à l’avance. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

