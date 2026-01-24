VISITE GUIDÉE LE TOUR DU MONDE À MENDE Mende
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
SAMEDI 21 FÉVRIER JOURNÉE INTERNATIONALE DES GUIDES TOURISTIQUES !!
VISITE SPÉCIALE LE TOUR DU MONDE À MENDE!
Vous rêvez de faire une croisière sur le Nil ?
Du beau soleil d’Italie ? Ou de partir en expédition en Amazonie ?
Réalisez votre rêve dès à présent, tout en restant à Mende !
Visite gratuite et tout public, mais limitée à 18 personnes !
Départ 10h et 15h de l’Office de Tourisme, place du Foirail
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au moins 24 heures à l’avance. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
