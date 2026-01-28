Visite guidée Le Trésor de la Cathédrale rue Corneille Angoulême

Visite guidée Le Trésor de la Cathédrale

Angoulême Charente

Tarif : 6 EUR

Tarif réduit

habitants de GrandAngoulême sur présentation d’un justificatif de domicile de moins d’1 an

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-03-07

L’artiste J.M Othoniel signe la mise en scène du Trésor où le verre soufflé et coloré est mis au service d’une œuvre spectaculaire.



La visite est guidée et commentée en français. Elle dure environ 1h15 et ne peut être quittée avant la fin du parcours.

rue Corneille Hall d'entrée du Musée d'Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 86 info@angouleme-tourisme.com

English :

Artist J.M. Othoniel is responsible for staging the Treasure, where colorful blown glass is used to create a spectacular work of art.



The tour is guided and commented in French. It lasts around 1h15 and cannot be left before the end of the tour.

