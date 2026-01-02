Visite guidée Le Tympan du salin des Pesquiers Passerelle nord, Voie douce de découverte, Pas du Saunier Hyères

Visite guidée Le Tympan du salin des Pesquiers

Passerelle nord, Voie douce de découverte, Pas du Saunier D 42 Hyères Var

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

à partir de 12 ans

Date :

Début : 2026-02-18 09:30:00

fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-04 2026-04-15 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-10-21

Laissez-vous surprendre par le Tympan, une machine hydraulique unique en France, restaurée et inaugurée en 2024. Située au cœur industriel des salins, cette installation témoigne du riche passé salinier de la région.

info@provencemed.com

English : The Tympanum of the Pesquiers salt works

NEW!

A guided tour for all the family to discover the historic and hydraulic heart of the Salin des Pesquiers, the tympanum, restored and inaugurated in 2024, the only French representative of these hydraulic machines.

