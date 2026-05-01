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Visite guidée Le vêtement toute une histoire ! Musée de Sens Sens

Visite guidée Le vêtement toute une histoire ! Musée de Sens Sens dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Visite guidée Le vêtement toute une histoire !

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:30:00
fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Des gaulois au XIXe siècle en passant par le Moyen Âge, le vêtement et ses représentations nous racontent une histoire des sociétés. Au fil des collections, c’est le moment de découvrir si, effectivement, la mode est un éternel recommencement .   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

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English : Visite guidée Le vêtement toute une histoire !

L’événement Visite guidée Le vêtement toute une histoire ! Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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