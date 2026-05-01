Visite guidée Le vêtement toute une histoire ! Musée de Sens Sens

Sens

Visite guidée Le vêtement toute une histoire !

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Des gaulois au XIXe siècle en passant par le Moyen Âge, le vêtement et ses représentations nous racontent une histoire des sociétés. Au fil des collections, c’est le moment de découvrir si, effectivement, la mode est un éternel recommencement . .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Visite guidée Le vêtement toute une histoire !

L’événement Visite guidée Le vêtement toute une histoire ! Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)