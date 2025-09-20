Visite guidée «Le Vieux Saint-Pierre» Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Pierre Saint-Pierre

Visite guidée «Le Vieux Saint-Pierre» Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Pierre Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée «Le Vieux Saint-Pierre» Samedi 20 septembre, 09h00, 15h00 Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Pierre La Réunion

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T08:30:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Une promenade historique et architecturale au coeur de la ville. Au programme découverte des monuments historiques du carré ancien de Saint-Pierre : l’hôtel de ville, la médiathèque, le marché couvert et l’ancienne gare de chemin de fer.

Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Pierre Rue Méziaire Guignard Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 18 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}] L’aménagement de la place se trouvant devant l’hôtel de ville s’opère vers 1861-1862. Le jardin compte des monuments commémoratifs et symboliques, dont un élément central : une fontaine portant la signature du fondeur Barbezat, ainsi qu’une statue de François de Mahy, un monument aux morts et un buste de Méziaire Guignard. Parkings tout autour en centre-ville

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Pascal Laude