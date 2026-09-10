Visite guidée : Le vieux Tours Tours
dimanche 18 octobre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Visite guidée : Le vieux Tours
15 Place Châteauneuf Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 10:00:00
fin : 2027-02-21 11:30:00
Date(s) :
2026-10-18 2026-11-15 2026-11-29 2026-12-13 2027-01-10 2027-01-24 2027-02-07 2027-02-21 2027-03-14 2027-03-28
Une visite guidée pour apprécier les richesses de l’emblématique quartier du Vieux Tours qui s’étend autour de la place Plumereau, sous la conduite d’un guide-conférencier.
Une visite guidée pour apprécier les richesses de l’emblématique quartier du Vieux Tours qui s’étend autour de la place Plumereau, sous la conduite d’un guide-conférencier.
Des maisons médiévales à pans de bois et en pierre côtoient des hôtels particuliers exceptionnels. Ces demeures témoignent de la prospérité de ce secteur de la ville développé autour d’une immense église collégiale dédiée à Saint Martin. Abritant autrefois le corps du saint, elle était le centre de l’un des plus anciens pèlerinages de la chrétienté.
Réservation obligatoire. Pas de vente sur place .
15 Place Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr
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English : Guided tour: The Old City
The Tours Loire Valley Tourist Office and the city of Tours offer a thematic tour of the Old Town of Tours, led by a guide.
To the west of the Rue Nationale, the Vieux Tours district extends around the Place Plumereau. It is characterised by a dense and ancient habitat.
L’événement Visite guidée : Le vieux Tours Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par Tours Val de Loire Tourisme
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