Visite guidée Le village de la Verrerie Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Le village de la Verrerie

LA GLACERIE Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

Quand vous parlez de La Glacerie, à quoi pensez-vous ? La montée des Rouges Terres ? Le centre commercial ?

Savez-vous que cette commune a tout juste 120 ans ? En effet, elle est créée en 1901 suite au démembrement de Tourlaville.La nouvelle commune s’est constituée autour de l’ancienne route royale 13 (RN 13 aujourd’hui) et de son village de l’église (aujourd’hui village de la Verrerie), lui-même édifié autour de sa manufacture de glaces installée auprès du Trottebec et dans l’immese forêt de Brix entre 1667 et 1830.

Au cours de cette visite, nous vous ferons découvrir l’église et le site de l’ancienne manufacture.

Durée 1h30 conseillé à partir de 8 ans.

/! Ouverture des réservations le mardi 9 septembre à partir de 10:30

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation. .

LA GLACERIE Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie

