Visite guidée : le village de la verrerie Office de tourisme du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant réservation.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Quand vous parlez de La Glacerie, à quoi pensez-vous ?…La montée des Rouges Terres, le centre commercial ! Mais savez-vous que cette commune a tout juste 120 ans ? En effet, elle est créée en 1901 suite au démembrement de Tourlaville.La nouvelle commune s’est constituée autour de l’ancienne route royale 13 (RN 13 aujourd’hui) et de son village de l’église (aujourd’hui village de la Verrerie), lui-même édifié autour de sa manufacture de glaces installée auprès du Trottebec et dans l’immese forêt de Brix entre 1667 et 1830. au cours de cette visite, nous vous ferons découvrir l’église et le site de l’ancienne manufacture.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai Caligny, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.encotentin.fr/billetterie »}]

