Visite guidée le village de Parnans Rdv devant la Mairie Parnans

Visite guidée le village de Parnans

Rdv devant la Mairie 23 Place de la Paix Parnans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Explorez le charmant village de Parnans, niché au sud de la Drôme des Collines.

+33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Explore the charming village of Parnans, nestled in the south of the Drôme des Collines region.

