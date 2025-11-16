Visite Guidée Le Village de Pizançon Devant l’église St Michel Chatuzange-le-Goubet
Devant l’église St Michel 1 Place de l’église de Pizançon Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-16 14:30:00
Suivez notre guide-conférencier au coeur de Pizançon pour une visite historique de ce charmant village.
Devant l'église St Michel 1 Place de l'église de Pizançon Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Follow our guide into the heart of Pizançon for a historical tour of this charming village.
German :
Folgen Sie unserem Fremdenführer im Herzen von Pizançon zu einem historischen Rundgang durch dieses charmante Dorf.
Italiano :
Seguite la nostra guida nel cuore di Pizançon per un tour storico di questo affascinante villaggio.
Espanol :
Siga a nuestro guía hasta el corazón de Pizançon para una visita histórica de este encantador pueblo.
