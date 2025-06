VISITE GUIDÉE « LE VILLAGE ET SON ÉGLISE » Fontès 12 juillet 2025 07:00

Hérault

VISITE GUIDÉE « LE VILLAGE ET SON ÉGLISE » Rue de l’église Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

2025-08-05

Après avoir fait le tour de l’église Saint-Hippolyte, la guide conférencière Marie-Pierre Nougaret vous entraînera au cœur du village pour vous expliquer l’histoire de Fontès. Promenez ensuite à travers les petites ruelles, devant les maisons anciennes et visitez le château avec sa magnifique vue sur le vignoble. Le tout de ville se terminera par une dégustation des vins du terroir.

Après avoir fait le tour de l’église Saint-Hippolyte, vous pourrez admirer son intérieur et son histoire. La guide conférencière Marie-Pierre Nougaret vous entraînera ensuite au cœur du village pour vous expliquer l’histoire de Fontès et quelques anecdotes historiques. Promenez ensuite à travers les petites ruelles, devant les maisons anciennes et visitez le château avec sa magnifique vue sur le vignoble. Le tout de ville se terminera par une dégustation des vins du terroir.

Gratuit Rendez-vous devant l’église.

Réservation souhaitée. .

Rue de l’église

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 14 22 accueil@mairiefontes.fr

English :

After a tour of the Saint-Hippolyte church, guide Marie-Pierre Nougaret will take you to the heart of the village to explain the history of Fontès. Then stroll through the narrow streets, past the old houses and visit the château with its magnificent view over the vineyards. The tour ends with a tasting of local wines.

German :

Nachdem Sie die Kirche Saint-Hippolyte umrundet haben, führt Sie die Fremdenführerin Marie-Pierre Nougaret ins Herz des Dorfes, um Ihnen die Geschichte von Fontès zu erklären. Schlendern Sie anschließend durch die kleinen Gassen, vorbei an alten Häusern und besuchen Sie das Schloss mit seiner herrlichen Aussicht auf die Weinberge. Die gesamte Stadtführung endet mit einer Weinprobe, bei der Sie die Weine der Region probieren können.

Italiano :

Dopo una visita alla chiesa di Saint-Hippolyte, la guida Marie-Pierre Nougaret vi condurrà nel cuore del villaggio per spiegarvi la storia di Fontès. Passeggiate poi per le stradine, passando per le vecchie case e visitate il castello con la sua magnifica vista sui vigneti. Il tour si conclude con una degustazione di vini locali.

Espanol :

Tras una visita a la iglesia de Saint-Hippolyte, el guía Marie-Pierre Nougaret le llevará al corazón del pueblo para explicarle la historia de Fontès. A continuación, paseará por las callejuelas, atravesará las casas antiguas y visitará el castillo con sus magníficas vistas sobre los viñedos. La visita termina con una degustación de vinos locales.

L’événement VISITE GUIDÉE « LE VILLAGE ET SON ÉGLISE » Fontès a été mis à jour le 2025-06-21 par 34 OT DU CLERMONTAIS