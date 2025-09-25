Visite guidée L’eau au coeur d’une Abbaye à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
Visite guidée L’eau au coeur d’une Abbaye à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon samedi 11 avril 2026.
Visite guidée L’eau au coeur d’une Abbaye
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Penchons nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye l’eau !
Au cours de cette visite, découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun.
– Durée 1 h 30
– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
English :
Let’s take a closer look at a seemingly unobtrusive but essential element in an abbey: water!
On this tour, discover the uses and challenges associated with this common good.
– Duration 1 h 30
– Reservations recommended: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
German :
Werfen wir einen Blick auf ein auf den ersten Blick unscheinbares, aber wichtiges Element in einer Abtei: das Wasser!
Entdecken Sie bei diesem Rundgang die Nutzung und die Herausforderungen, die mit diesem Allgemeingut verbunden sind.
– Dauer: 1 Stunde 30 Minuten
– Reservierung empfohlen unter 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
Italiano :
Osserviamo più da vicino un elemento che a prima vista può sembrare discreto, ma che è essenziale in un’abbazia: l’acqua!
In questa visita scoprirete gli usi e le problematiche di questo bene comune.
– Durata 1 h 30
– Prenotazione consigliata allo 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
Espanol :
Veamos más de cerca un elemento que puede parecer discreto a primera vista, pero que es esencial en una abadía: ¡el agua!
Descubra en esta visita los usos y las problemáticas de este bien común.
– Duración 1 h 30
– Se recomienda reservar en el 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
