Visite guidée L’eau au coeur d’une Abbaye

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Penchons nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye l’eau !
Au cours de cette visite, découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun.
– Durée 1 h 30
– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50  abbaye.escaladieu@ha-py.fr

English :

Let’s take a closer look at a seemingly unobtrusive but essential element in an abbey: water!
On this tour, discover the uses and challenges associated with this common good.
– Duration 1 h 30
– Reservations recommended: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

German :

Werfen wir einen Blick auf ein auf den ersten Blick unscheinbares, aber wichtiges Element in einer Abtei: das Wasser!
Entdecken Sie bei diesem Rundgang die Nutzung und die Herausforderungen, die mit diesem Allgemeingut verbunden sind.
– Dauer: 1 Stunde 30 Minuten
– Reservierung empfohlen unter 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Italiano :

Osserviamo più da vicino un elemento che a prima vista può sembrare discreto, ma che è essenziale in un’abbazia: l’acqua!
In questa visita scoprirete gli usi e le problematiche di questo bene comune.
– Durata 1 h 30
– Prenotazione consigliata allo 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Espanol :

Veamos más de cerca un elemento que puede parecer discreto a primera vista, pero que es esencial en una abadía: ¡el agua!
Descubra en esta visita los usos y las problemáticas de este bien común.
– Duración 1 h 30
– Se recomienda reservar en el 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

