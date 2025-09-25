Visite guidée L’eau au coeur d’une Abbaye

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Penchons nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye l’eau !

Au cours de cette visite, découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun.

– Durée 1 h 30

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

English :

Let’s take a closer look at a seemingly unobtrusive but essential element in an abbey: water!

On this tour, discover the uses and challenges associated with this common good.

– Duration 1 h 30

– Reservations recommended: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

German :

Werfen wir einen Blick auf ein auf den ersten Blick unscheinbares, aber wichtiges Element in einer Abtei: das Wasser!

Entdecken Sie bei diesem Rundgang die Nutzung und die Herausforderungen, die mit diesem Allgemeingut verbunden sind.

– Dauer: 1 Stunde 30 Minuten

– Reservierung empfohlen unter 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Italiano :

Osserviamo più da vicino un elemento che a prima vista può sembrare discreto, ma che è essenziale in un’abbazia: l’acqua!

In questa visita scoprirete gli usi e le problematiche di questo bene comune.

– Durata 1 h 30

– Prenotazione consigliata allo 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Espanol :

Veamos más de cerca un elemento que puede parecer discreto a primera vista, pero que es esencial en una abadía: ¡el agua!

Descubra en esta visita los usos y las problemáticas de este bien común.

– Duración 1 h 30

– Se recomienda reservar en el 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

