Visite guidée L’eau bonne à boire esplanade Pierre Soumet Rochefort

Visite guidée L’eau bonne à boire
esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
avec la carte Privilège
Début : 2025-09-11 15:30:00
fin : 2025-09-11 17:00:00
2025-09-11
Découvrez les édifices rochefortais qui ont permis l’alimentation en eau de la ville.
esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: Good to drink water
Discover the buildings in Rochefort that have enabled the city’s water supply
German : Geführte Tour: Geschichte des Wassers, Wasser gut zum Trinken
Entdecken Sie die Gebäude in Rochefort, die die die Wasserversorgung der Stadt
Italiano :
Scoprite gli edifici di Rochefort che hanno contribuito a rifornire la città di acqua.
Espanol :
Descubra los edificios de Rochefort que servían para abastecer de agua a la ciudad.
