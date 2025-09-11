Visite guidée L’eau bonne à boire esplanade Pierre Soumet Rochefort

Visite guidée L’eau bonne à boire

esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort Charente-Maritime

Découvrez les édifices rochefortais qui ont permis l’alimentation en eau de la ville.

esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Guided tour: Good to drink water

Discover the buildings in Rochefort that have enabled the city’s water supply

German : Geführte Tour: Geschichte des Wassers, Wasser gut zum Trinken

Entdecken Sie die Gebäude in Rochefort, die die die Wasserversorgung der Stadt

Italiano :

Scoprite gli edifici di Rochefort che hanno contribuito a rifornire la città di acqua.

Espanol :

Descubra los edificios de Rochefort que servían para abastecer de agua a la ciudad.

