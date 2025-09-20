Visite guidée « L’Ébauche, sur les traces du savoir-faire horloger » L’Ébauche Villers-le-Lac

Visite guidée « L’Ébauche, sur les traces du savoir-faire horloger » 20 et 21 septembre L’Ébauche Doubs

Tarif : 4 € | De 12 à 18 ans : 2 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir L’Ébauche, un lieu unique dédié à l’horlogerie, véritable espace de préfiguration de la future Cité des Horlogers.

Lors de cette visite guidée, vous explorerez une exposition regroupant une sélection de pièces emblématiques issues des collections des deux anciens musées horlogers. Vous pourrez également en apprendre davantage sur l’avancement du projet de la Cité des Horlogers à Morteau, à travers une présentation dédiée qui en dévoile les grandes lignes et les ambitions.

Un espace met en lumière tout l’écosystème horloger local, avec le lycée Edgar Faure de Morteau, les entreprises horlogères du territoire, ainsi que diverses animations valorisant ce savoir-faire d’exception. Enfin, un espace détente vous permettra de prolonger la découverte à travers une sélection d’ouvrages et de films consacrés aux grandes figures et aux entreprises qui ont marqué l’histoire horlogère de la région.

Plongez dans une immersion passionnante au cœur d’un patrimoine vivant, entre tradition, innovation et transmission.

Plus d’informations : 06 74 41 84 93

© Office de tourisme du Pays horloger