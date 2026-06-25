Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV Place Royale Labastide-d’Armagnac
Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV Place Royale Labastide-d’Armagnac mercredi 12 août 2026.
Labastide-d’Armagnac
Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV
Place Royale Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Vous voulez en savoir plus sur les secrets conservés dans les vieilles pierres de cette jolie bastide, notre guide vous propose 1h de découverte. L’Histoire y rencontre alors les petites anecdotes et la visite devient vite un moment culturel plaisant pour toute la famille.
Vous voulez en savoir plus sur les secrets conservés dans les vieilles pierres de cette jolie bastide, notre guide vous propose 1h de découverte. L’Histoire y rencontre alors les petites anecdotes et la visite devient vite un moment culturel plaisant pour toute la famille.
A l’occasion de la Fête du Floc, débutez la visite par la dégustation d’une pâtisserie qui sublime cet apéritif local.
Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d’un minimum de 10 participants. .
Place Royale Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31
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English : Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV
If you’d like to find out more about the secrets preserved in the old stones of this pretty bastide, our guide offers you a 1-hour discovery tour. History meets anecdotes, and the visit quickly becomes a pleasant cultural experience for the whole family.
L’événement Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Landes d’Armagnac
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