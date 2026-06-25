Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV Place Royale Labastide-d’Armagnac

Labastide-d’Armagnac

Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV

Place Royale Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Vous voulez en savoir plus sur les secrets conservés dans les vieilles pierres de cette jolie bastide, notre guide vous propose 1h de découverte. L’Histoire y rencontre alors les petites anecdotes et la visite devient vite un moment culturel plaisant pour toute la famille.

Vous voulez en savoir plus sur les secrets conservés dans les vieilles pierres de cette jolie bastide, notre guide vous propose 1h de découverte. L’Histoire y rencontre alors les petites anecdotes et la visite devient vite un moment culturel plaisant pour toute la famille.

A l’occasion de la Fête du Floc, débutez la visite par la dégustation d’une pâtisserie qui sublime cet apéritif local.

Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d’un minimum de 10 participants. .

Place Royale Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV

If you’d like to find out more about the secrets preserved in the old stones of this pretty bastide, our guide offers you a 1-hour discovery tour. History meets anecdotes, and the visit quickly becomes a pleasant cultural experience for the whole family.

L’événement Visite guidée L’échappée armagnacaise du Roi Henri IV Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Landes d’Armagnac