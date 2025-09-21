Visite guidée « L’écho du Faubourg » Vitrine sur le Fauvisme Collioure

Réservation obligatoire. Places limitées. Gratuit.

Début : 2025-09-21T10:45:00 – 2025-09-21T12:15:00

Fin : 2025-09-21T10:45:00 – 2025-09-21T12:15:00

Entre dédale de ruelles paisibles et point de vue inédits, déambulez dans le quartier historique du Faubourg.

Pêcheurs, vignerons, anchoïeuses, ravaudeuses, découvrez les métiers du Collioure d’hier et d’aujourd’hui

Vitrine sur le Fauvisme Place du 18 juin 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025