Visite guidée Lecture de façades Journées nationales de l’Architecture RDV à la Maison des têtes Valence

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Début : 2025-10-19 10:30:00

fin : 2025-10-19 10:30:00

2025-10-19

Apprenez à observer la diversité des façades de nos rues. Observez les ornements, les ouvertures, les niveaux et les matériaux pour déceler des indices sur l’époque, les propriétaires et l’usage des bâtiments.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Learn to observe the diversity of our street facades. Observe ornamentation, openings, levels and materials to find clues to the era, ownership and use of the buildings.

German :

Lernen Sie, die Vielfalt der Fassaden in unseren Straßen zu beobachten. Achten Sie auf Verzierungen, Öffnungen, Ebenen und Materialien, um Hinweise auf die Epoche, die Besitzer und die Nutzung der Gebäude zu finden.

Italiano :

Imparate a osservare la diversità delle facciate delle nostre strade. Osservate gli ornamenti, le aperture, i livelli e i materiali per trovare indizi sull’epoca, i proprietari e l’uso degli edifici.

Espanol :

Aprenda a observar la diversidad de fachadas de nuestras calles. Fíjate en la ornamentación, los vanos, los niveles y los materiales para encontrar pistas sobre la época, los propietarios y el uso de los edificios.

