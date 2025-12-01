Visite guidée légendes et traditions de Noël Sélestat

Visite guidée légendes et traditions de Noël

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Samedi 2025-12-20 15:00:00

2025-12-20 16:30:00

2025-12-20

L’arbre de Noël, les boules accrochées, etc…vous saurez tout sur les légendes et traditions ancestrales du Noël alsacien

Avec sa mention de l’arbre de Noël datant de 1521, Sélestat rend chaque année hommage au sapin sous différentes formes. Une exposition de sapins suspendus dans la nef de l’église Saint-Georges rappelle entre autres l’évolution du décor de l’arbre de Noël. La visite vous propose de revenir sur l’histoire et les traditions de ces décorations et plus généralement d’évoquer les incroyables coutumes et légendes liées à Noël. Une dégustation de vin chaud et de bredele vous attend à la fin de la visite. .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

The Christmas tree, the hanging baubles, etc… you will know all about the legends and ancestral traditions of Alsatian Christmas

German :

Der Weihnachtsbaum, die aufgehängten Kugeln usw. Sie erfahren alles über die Legenden und althergebrachten Traditionen der elsässischen Weihnacht

Italiano :

L’albero di Natale, le decorazioni appese, ecc… saprete tutto sulle leggende e le tradizioni ancestrali del Natale alsaziano

Espanol :

El árbol de Navidad, los adornos colgantes, etc… lo sabrás todo sobre las leyendas y tradiciones ancestrales de la Navidad alsaciana

