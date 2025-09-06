Visite guidée L’église abbatiale Un livre d’images à travers le temps Église abbatiale Montivilliers

Église abbatiale Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

On dit souvent des églises que ce sont des livres de pierre. Elles racontent par leur architecture les grandes heures des styles romans et gothiques. Mais à l’abri des voûtes, c’est une histoire plus sensible qui se dévoile chapiteaux ornés et autres détails sculptés dévoilent les messages voulus par l’Église. Plus loin, ce sont les vestiges d’une peinture murale et les toiles exposées qui expriment l’engagement des religieuses de l’Abbaye de Montivilliers. Suivez le guide au gré des images sculptées ou peintes pour plonger dans un imaginaire riche de symboles.

Réservation obligatoire.

Église abbatiale Place François Mitterrand Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66

Visite guidée L'église abbatiale Un livre d'images à travers le temps

